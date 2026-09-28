Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verliert am Montagnachmittag

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 82,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. In der Spitze büsste die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,00 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 287'508 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,75 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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