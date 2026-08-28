Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo schiebt sich am Freitagabend vor

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 86,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 86,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,50 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'761'306 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 11,76 Prozent niedriger. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 18,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 33.12 Mrd. USD gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 13.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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