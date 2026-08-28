Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteuert sich am Nachmittag

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 86,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,50 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 371'546 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 15,43 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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