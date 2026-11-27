Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 82,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'297 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 82,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'606'706 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Mit einem Zuwachs von 18,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 13,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.66 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.14 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2028 erwartet.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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