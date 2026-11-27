Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 81,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'244 Punkten steht. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,50 USD zu. Bei 82,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 117'862 Aktien.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 19,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 12,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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