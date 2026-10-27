Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,25 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'574 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.26 Mrd. USD – ein Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.01.2028 dürfte Wells Fargo die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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