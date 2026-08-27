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27.08.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 84,96 USD.

Wells Fargo
68.27 CHF -0.29%
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Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 84,96 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'717 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 83,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,23 USD. Bisher wurden via New York 1'551'385 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 13,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Am 14.07.2026 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 13.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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