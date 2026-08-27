Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Nachmittag tiefer

Die Wells Fargo-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 84,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,75 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 435'338 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 15,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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