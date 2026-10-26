Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend fester

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 82,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'679 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 83,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 82,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 725'564 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 18,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 11,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 USD in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.26 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal