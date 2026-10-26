Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 83,36 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,99 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 357'499 Stück.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 17,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 12,69 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,07 Prozent auf 33.26 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2027 veröffentlicht. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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