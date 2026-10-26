|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 83,36 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 83,36 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,99 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 357'499 Stück.
Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 17,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 12,69 Prozent sinken.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,07 Prozent auf 33.26 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2027 veröffentlicht. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
|
16:29
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wells Fargo-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wells Fargo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: Wells Fargo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wells Fargo & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.