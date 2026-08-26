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26.08.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Mittwochabend fester

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,31 USD.

Wells Fargo
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Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 85,31 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'673 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,51 USD an. Mit einem Wert von 84,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'621'667 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 12,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 14,69 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach 1,60 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 33.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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