Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zieht am Nachmittag an

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 84,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,79 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 476'320 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 15,08 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Mit einem Kursverlust von 14,32 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 33.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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