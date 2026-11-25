Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 81,10 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'184 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 79,25 USD. Bei 79,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 536'445 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Gewinne von 20,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 10,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Am 13.10.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31.66 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2027 gerechnet. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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