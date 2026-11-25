Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 79,71 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Wells Fargo-Aktie ging bis auf 79,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 164'256 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,63 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31.66 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.01.2028.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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