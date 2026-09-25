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25.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagabend stärker

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagabend stärker

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 82,63 USD.

Wells Fargo
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Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 83,06 USD. Mit einem Wert von 82,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 423'828 Stück gehandelt.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 13.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 7,30 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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