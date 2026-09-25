Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 82,14 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,44 USD. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 82,28 USD. Bisher wurden heute 188'435 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 19,00 Prozent wieder erreichen. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 11,40 Prozent sinken.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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