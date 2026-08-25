Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 84,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,90 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,98 USD. Zuletzt wechselten 564'811 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,86 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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