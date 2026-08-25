Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Nachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 84,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349'215 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Abschläge von 13,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 30.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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