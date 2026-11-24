Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 81,04 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'204 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 81,46 USD. Bei 79,43 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 430'870 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. 20,62 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 10,19 Prozent Luft nach unten.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31.66 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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