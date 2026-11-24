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24.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 80,94 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 80,94 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Bei 81,10 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 183'440 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 20,77 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31.66 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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