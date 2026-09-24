Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 81,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,34 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,95 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,89 USD. Bisher wurden heute 577'469 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. 19,43 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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