Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo wird am Nachmittag ausgebremst

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 81,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,09 USD. Bei 81,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321'425 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Abschläge von 10,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,30 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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