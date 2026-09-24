Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’424 -0.2%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’857 0.3%  Dollar 0.8279 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
ETF Sparplan

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo wird am Nachmittag ausgebremst

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,71 USD ab.

Wells Fargo
67.17 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 81,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'689 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,09 USD. Bei 81,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321'425 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Abschläge von 10,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,30 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wells Fargo & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen