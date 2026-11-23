Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 80,34 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'252 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,79 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478'220 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,68 Prozent. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 10,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 USD je Aktie ausschütten. Wells Fargo liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,87 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 14.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Entwarnung für KI-Anleger? Ed Yardeni erwartet statt Crash eine schrittweise Korrektur

NVIDIA-Aktien-Alternative: KI frisst Strom – sind Energie-Aktien die heimlichen Gewinner?

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein