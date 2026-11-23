Das Papier von Wells Fargo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 80,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Bei 80,64 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,59 USD. Zuletzt wurden via New York 257'222 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 17,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Mit Abgaben von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 USD aus. Am 13.10.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.66 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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