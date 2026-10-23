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23.10.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend ab

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 82,36 USD abwärts.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 82,36 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'632 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 82,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 363'479 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,69 Prozent. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 11,63 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.26 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31.66 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 vorlegen. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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