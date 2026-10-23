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23.10.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag leichter
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 82,27 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 82,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'613 Punkten notiert. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,55 USD. Bei 82,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 134'829 Wells Fargo-Aktien.
Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 15,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.26 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31.66 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Wells Fargo.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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