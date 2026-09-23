Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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23.09.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Anleger schicken Wells Fargo am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 83,06 USD ab.
Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 83,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 82,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 213'342 Wells Fargo-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,38 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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