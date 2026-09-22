Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Dienstagabend im Minusbereich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 83,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,80 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,62 USD. Bisher wurden via New York 942'766 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 16,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 13,13 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.12 Mrd. USD – ein Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 13.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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