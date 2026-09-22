Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Wells Fargo

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 84,91 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 84,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,62 USD. Zuletzt wechselten via New York 223'794 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 16,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.12 Mrd. USD – ein Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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