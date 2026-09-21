Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zieht am Montagabend an

Das Papier von Wells Fargo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 86,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 464'699 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 11,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 15,83 Prozent wieder erreichen.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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