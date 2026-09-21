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21.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Anleger schicken Wells Fargo am Montagnachmittag ins Plus

Wells Fargo Aktie News: Anleger schicken Wells Fargo am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 86,47 USD zu.

Wells Fargo
70.91 CHF -0.04%
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Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 86,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 87,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 139'563 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. 13,04 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 18,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 33.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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