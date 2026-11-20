Um 20:26 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 79,81 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,56 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 80,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 961'360 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 22,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 8,80 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 34.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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