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20.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag in Grün
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 81,35 USD zu.
Die Wells Fargo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 81,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 81,87 USD. Bei 80,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 685'542 Aktien.
Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 34.14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31.66 Mrd. USD umsetzen können.
Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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