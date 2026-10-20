Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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20.10.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Bei der Wells Fargo-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 81,75 USD.
Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 81,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,52 USD aus. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,69 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 915'305 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,57 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,97 Prozent.
Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 USD aus. Am 13.10.2026 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.26 Mrd. USD im Vergleich zu 31.66 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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