Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Das Papier von Wells Fargo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 82,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,45 USD. Bei 81,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 393'742 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 USD je Aktie gewesen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.26 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.01.2028.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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