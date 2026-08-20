Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 84,61 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 84,51 USD. Bei 85,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 456'421 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 15,53 Prozent wieder erreichen. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 33.12 Mrd. USD gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 13.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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