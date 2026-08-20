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20.08.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 85,11 USD.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 85,11 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,87 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,62 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 151'855 Aktien.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Gewinne von 14,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,49 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 13.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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