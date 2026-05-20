Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Nachmittag fester

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 74,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'395 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 75,07 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,91 USD. Bisher wurden heute 365'722 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 23,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 3,72 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 USD je Wells Fargo-Aktie. Am 14.04.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,39 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 31.43 Mrd. USD gegenüber 29.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.07.2026 gerechnet. Am 13.07.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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