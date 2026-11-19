Um 20:26 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 80,43 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 79,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 460'275 Wells Fargo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,53 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 13.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 31.66 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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