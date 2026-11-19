Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 81,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'330 Punkten steht. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,97 USD. Bei 81,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 198'966 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 10,66 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.10.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 34.14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 31.66 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 14.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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