Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend leichter

Um 20:26 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 82,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 82,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 655'088 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 18,84 Prozent zulegen. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.26 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 31.66 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 14.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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