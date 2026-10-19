Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 82,26 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 82,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'699 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 82,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 655'088 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 18,84 Prozent zulegen. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.26 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 31.66 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 14.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
|
20:27
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Wells Fargo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wells Fargo von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: Wells Fargo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wells Fargo & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: US-Börsen höher -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.