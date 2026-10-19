Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Wells Fargo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 83,15 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 262'225 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 97,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.26 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31.66 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 14.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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