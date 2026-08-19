Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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19.08.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend nach
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 85,83 USD ab.
Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 85,83 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 87,41 USD. Zuletzt wechselten via New York 645'059 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,89 Prozent. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,20 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Am 14.07.2026 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 30.62 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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