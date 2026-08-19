Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo büsst am Mittwochnachmittag ein

Um 16:28 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 87,04 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 86,55 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,41 USD. Bisher wurden via New York 260'443 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 19,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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