Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 91,75 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'779 Punkten realisiert. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,35 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 692'846 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,25 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2025 erreicht. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,42 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 57,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,66 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.66 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 14.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Deutsche Bank-Aktie etwas fester: FSB reduziert Einschätzung des systemischen Risikos

Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Charlie Munger: Mit diesen vier Investments schrieb er Investmentgeschichte