Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 81,17 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,89 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 550'945 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,34 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 34.14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 7,33 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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