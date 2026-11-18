Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 81,41 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'332 Punkten steht. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 262'134 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 11,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Am 13.10.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.14 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.66 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 14.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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