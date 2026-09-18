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18.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend ab

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 86,17 USD.

Wells Fargo
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 86,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 85,96 USD. Mit einem Wert von 86,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'671'777 Wells Fargo-Aktien.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Abschläge von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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