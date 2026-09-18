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18.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 86,66 USD nach.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 86,66 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 85,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'379'288 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 11,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,02 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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