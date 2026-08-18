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18.08.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt am Abend Tendenz

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt am Abend Tendenz

Die Aktie von Wells Fargo zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Wells Fargo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 87,52 USD.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Bei 87,94 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 86,86 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 87,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 745'507 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 11,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,84 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 USD belaufen. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 33.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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